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Гюлер ответил на вопрос о наличии у него конфликта с Анчелотти

Гюлер ответил на вопрос о наличии у него конфликта с Анчелотти
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19-летний крайний нападающий мадридского «Реала» Арда Гюлер прокомментировал информацию о недовольстве им главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти, не предоставляющим турецкому футболисту необходимое ему игровое время.

«Между мной и Карло Анчелотти нет никакого недопонимания. В нынешнем году я получаю больше игрового времени. Конечно, я хочу играть в каждом матче, это нормально. Всё хорошо, нет никаких проблем», — приводит слова Гюлера журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне 19-летний вингер принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Гюлер провёл на поле 291 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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