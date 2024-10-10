Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победитель ЧЕ U17 Буранов: хотелось просто почувствовать, что такое Европа

Победитель ЧЕ U17 Буранов: хотелось просто почувствовать, что такое Европа
Комментарии

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года, а также бывший футболист ряда российских команд Данила Буранов подвёл итог своей карьеры.

«Всегда хочется большего. Были другие ожидания, которые не совпали с реальностью. Я ставил более глобальные цели, но не получилось. В планах было попробовать себя в иностранных клубах. Понятно, что не в самых сильных, но хотел просто почувствовать, что такое Европа», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом в карьере Буранова стал костромской «Спартак», за который он выступал с 2022 по 2023 год. За этот период он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«Карпин сказал: «Пускай приходит». Ещё один чемпион Европы среди юношей завершил карьеру
Эксклюзив
«Карпин сказал: «Пускай приходит». Ещё один чемпион Европы среди юношей завершил карьеру

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android