Победитель ЧЕ U17 Буранов: хотелось просто почувствовать, что такое Европа

Победитель чемпионата Европы до 17 лет 2013 года, а также бывший футболист ряда российских команд Данила Буранов подвёл итог своей карьеры.

«Всегда хочется большего. Были другие ожидания, которые не совпали с реальностью. Я ставил более глобальные цели, но не получилось. В планах было попробовать себя в иностранных клубах. Понятно, что не в самых сильных, но хотел просто почувствовать, что такое Европа», — сказал Буранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Последним клубом в карьере Буранова стал костромской «Спартак», за который он выступал с 2022 по 2023 год. За этот период он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.

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