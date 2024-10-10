Карпин заявил, что его удивила проверка РУСАДА перед тренировкой сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение РУСАДА приехать на открытую тренировку национальной команды.

«Меня удивил приезд представителей РУСАДА. Они каждый сбор приезжают. Но то, что они приехали именно сегодня и на стадион «Динамо», а не на базу, как они приезжают каждый раз в семь-шесть утра и не дают спать никому, удивляет. Сегодня все люди разъезжаются. Приезжать в последний день какой вообще смысл?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приехали на открытую тренировку футбольной сборной на стадионе «Динамо». Национальная команда сегодня провела открытый мастер-класс для детей из Курской и Белгородской областей, а также встречу с болельщиками.