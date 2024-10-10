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Валерий Карпин: рекомендую всем посмотреть фильм о Фёдоре Черенкове

Валерий Карпин: рекомендую всем посмотреть фильм о Фёдоре Черенкове
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин призвал посмотреть фильм «Федя. Народный футболист».

«Рекомендую всем посмотреть фильм о Черенкове. Относился и отношусь немножко скептически к фильмам про спорт. Но фильм про Фёдора Черенкова — это вообще не про спорт, а про человека, любовь к семье и футболу. Просто про любовь. Очень рекомендую всем посмотреть. Уверен, что никто не скажет, что эти два часа выпали из жизни», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

4 октября 2024 года исполнилось 10 лет со дня смерти Фёдора Черенкова, который ушёл из жизни в 55-летнем возрасте. С 31 октября в прокат выходит спортивная драма о Черенкове под названием «Федя. Народный футболист».

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