Гендиректор «Пари НН» прокомментировал назначение Гончаренко на пост главного тренера

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

«Выбор тренера был тяжёлый в плане того, что нужно было вступить в переговоры. Спортивный блок это сделал достаточно быстро и профессионально. Виктор Гончаренко соответствует ожиданиям клуба — он готов вместе с клубом добиваться обговорённых результатов», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

9 октября «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.