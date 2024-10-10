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Карпин ответил на вопрос, кто заслуживает получить «Золотой мяч»

Карпин ответил на вопрос, кто заслуживает получить «Золотой мяч»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, кого видит обладателем «Золотого мяча».

«Без понятия, кто заслуживает «Золотой мяч». Если выбирать из Винисиуса, Беллингема и Карвахаля, то, наверное, Беллингем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, защитник Даниэль Карвахаль выступает в составе мадридского «Реала» с 2013 года. За этот период он принял участие в 427 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 65 результативными передачами. 5 октября стало известно, что футболист получил серьёзную травму и пропустит ряд встреч.

Церемония вручения награды лучшему футболисту 2024 года пройдёт 28 октября.

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