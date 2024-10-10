В «Реале» ярко обратились к Рафаэлю Надалю в связи с его решением завершить карьеру

Футбольный клуб «Реал» Мадрид» отреагировал на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля завершить спортивную карьеру. Об этом теннисист сообщил сегодня, 10 октября, на личной странице в социальных сетях.

«После заявления Рафы Надаля о своём уходе из профессионального тенниса после Кубка Дэвиса, в котором он будет играть за Испанию в ноябре 2024 года, ФК «Реал» Мадрид, его президент и совет директоров хотят выразить своё восхищение и привязанность к одной из величайших легенд испанского и мирового спорта всех времён.

Для нас и для всех жителей Мадрида навсегда останется предметом гордости то, что такая легенда, как Рафа Надаль, представляет наш клуб в качестве почётного члена мадридского «Реала».

Его рекорд всегда будет символом успеха — 22 турнира «Большого шлема»: 14 титулов «Ролан Гаррос», что делает его теннисистом, который выиграл этот престижный турнир больше всего раз в истории, четыре US Open, два Уимблдона и два Australian Open. Он также является единственным теннисистом в истории, который поднял по крайней мере один «Большой шлем» в течение 10 лет подряд и пять последовательных трофеев «Ролан Гаррос».

Защищая цвета Испании, Рафа Надаль на сегодняшний день пять раз выиграл Кубок Дэвиса (2004, 2008, 2009, 2011 и 2019), а также золотые медали на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и Рио-де-Жанейро в 2016 году. Таким образом, Рафа Надаль имеет в своём активе 103 трофея.

Его историческая и легендарная карьера всегда основывалась на его таланте, его непреходящем духе самосовершенствования, его скромности, солидарности и уважении ко всем. Его понимание спорта и жизни принесло ему самые престижные награды: Премию принца Астурийского 2008 года, Большой крест Королевского ордена «За заслуги в спорте», трёхкратную Национальную спортивную премию лучшему испанскому спортсмену и Золотую медаль за заслуги в труде и другие.

«Реал» Мадрид также хотел бы выразить ему нашу благодарность за его мадридский дух и за распространение ценностей нашего клуба во всех уголках мира. Мы желаем Рафе Надалю и его семье всего наилучшего на этом новом этапе их жизни», — сказано на официальном сайте мадридского «Реала».