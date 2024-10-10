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Президент УЕФА: на тяжёлый календарь жалуются игроки с самыми большими зарплатами

Президент УЕФА: на тяжёлый календарь жалуются игроки с самыми большими зарплатами
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отреагировал на жалобы ряда игроков и тренеров на перегруженный календарь матчей.

«Необходимо признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Но я должен добавить, кто жалуется [на него]? Те, у кого самые высокие зарплаты, а также клубы, у которых в распоряжении 25 лучших футболистов. Те, у кого зарплаты ниже, а состав состоит из 11 игроков, не жалуются. Они любят выходить на поле», — приводит слова Чеферина Football Talk в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри допустил возможность возникновения забастовки футболистов, требующих сокращения количества матчей.

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