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Флорентино Перес: Рафаэль Надаль является источником гордости для нашей страны

Флорентино Перес: Рафаэль Надаль является источником гордости для нашей страны
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Рафаэль Надаль является источником гордости для нашей страны и примером основных ценностей спорта, с которыми он выковал всю свою выдающуюся карьеру», — приводит слова Переса официальный сайт мадридского «Реала».

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Напомним, Рафаэль Надаль является давним болельщиком мадридского «Реала». Он нередко посещает матчи команды, а в августе даже получил в подарок футболку от форварда Килиана Мбаппе после одной из игр Ла Лиги.

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