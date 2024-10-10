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«Ты выписала себе путёвку в ад». Экс-жена Аршавина обратилась к его новой возлюбленной

«Ты выписала себе путёвку в ад». Экс-жена Аршавина обратилась к его новой возлюбленной
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Экс-жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина высказалась о новой возлюбленной легенды «Зенита» Анне Петрушиной.

«Я подумала: «Куда ты, девочка, лезешь?» Она просто себе выписала путёвку в ад…

Какие были эмоции, когда узнала о новом романе Андрея? Я так долго боялась прочитать новости о том, что он женится или нашёл новую любовь. Я думала: «Не дай бог, меня опять сдвинет в ненужное русло и я опять буду болеть». А тут недавно увидела новость о том, что у него появился ребёнок, и… вообще ничего», — сказала Казьмина на ток-шоу «Малахов».

Напомним, у Андрея Аршавина есть дочь от Алисы Казьминой и трое детей от телеведущей Юлии Барановской.

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