Экс-директор «Пари НН» Маслов прокомментировал увольнение Саши Илича

Бывший генеральный директор ФК «Пари Нижний Новгород» Денис Маслов прокомментировал отставку Александра Илича с поста главного тренера команды.

«Увольнение Илича напрашивалось. Даже не в том смысле, что об этом постоянно писала пресса. Я хожу на каждый матч «Пари НН», смотрю каждую игру. Качество игры не устраивало ни одного болельщика в Нижнем Новгороде. Никто не мог понять, во что мы играем. Команда меняла по полсостава, постоянно меняла схемы. Даже ребятам было тяжело разобраться. Но какие к Иличу могут быть вопросы по результату? Трудно было найти кого-то фартовее Илича. Он взял все очки, которые должен был взять. И проиграл те матчи, которые должен был проиграть.

Единственное, хотелось бы, чтоб он их проигрывал, играя в более интересный футбол. В игре команды должна быть динамика, изменения. Болельщик должен видеть, что команда не просто борется. И вообще слово борьба надо убирать из футбольной лексики. Борьба – это отдельный вид спорта. «Пари НН» не обязан всегда выигрывать у «Зенита» и «Спартака». Нижний должен обыгрывать такие клубы, если они недонастроились или в их рядах произошло что-то негативное. Но давайте не обманывать себя – постоянно «Нижний» не будет обыгрывать гранды нашего футбола», — приводит слова Маслова издание Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Илич был уволен с поста главного тренера клуба «Пари НН». Он возглавлял команду с мая 2024 года. Сейчас нижегородский клуб находится на 12-м месте турнирной таблицы РПЛ с 11 очками.