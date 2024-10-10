Маскерано считает, что Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире

Бывший опорный полузащитник сборной Аргентины и «Барселоны» Хавьер Маскерано считает, что экс-нападающий сине-гранатовых и нынешний капитан «альбиселесте» Лионель Месси мог бы стать одним из лучших защитников в мире.

«Если бы Месси был защитником, возможно, он стал бы одним из лучших футболистов на этой позиции в мире. Его невозможно обыграть. Иногда в «Барселоне» мы играли «один на один», и Лео было невозможно обойти. Не оставалось никаких шансов. Порой нападающие знают, как защищаться. Месси был очень хорош в обороне. Он быстр, а обвести его не представлялось возможным», — приводит слова Маскерано talkSPORT со ссылкой на Shoot For Love.

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