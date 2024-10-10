Экс-жена Аршавина рассказала, помогает ли ей бывший футболист сборной России

Экс-жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина ответила на вопрос, помогает ли ей бывший футболист сборной России.

«Помогает ли Андрей? Он по закону платит алименты 50% на всех детей. Потом его девушка подаст на алименты, мы с Юлей [Барановской] будем получать меньше, а на нём это никак не отразится», — сказала Казьмина на ток-шоу «Малахов».

У Андрея Аршавина есть дочь от Алисы Казьминой и трое детей от телеведущей Юлии Барановской.

Новой возлюбленной Андрея Аршавина является Анна Петрушина. Недавно стало известно, что девушка родила ребёнка.

Ранее экс-жена Аршавина обратилась к его новой возлюбленной.