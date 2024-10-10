Глава «ПСЖ»: пусть команды, которым не нравится клубный чемпионат мира, не играют на нём

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи ответил на критику обновлённого формата клубного чемпионата мира, из-за которого футболистам предстоит провести больше матчей в сезоне.

«Все команды хотят принять участие в клубном чемпионате мира. Футболисты или клубы, имеющие жалобы, могут не играть на нём. Да, если у вас есть жалобы, то не играйте на нём. Я получал отзывы с возмущением из-за того, что наоборот, существует ограничение в две команды от каждой страны. Возмущавшиеся хотели заявить больше двух клубов. С другой стороны, жалобы есть и со стороны футболистов», — приводит слова Аль-Хелаифи AS.

На клубном чемпионате мира 2025 года, который пройдёт с 15 июня по 13 июля, сыграют 32 команды из шести конфедераций.

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