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Италия — Бельгия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций

Италия — Бельгия: стартовые составы команд на матч Лиги наций
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Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встретятся сборные Италии и Бельгии. Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды назвали стартовые составы.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Белланова, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги.

Бельгия: Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Доку, Троссард, Лукебакио, Опенда.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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