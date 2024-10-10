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Лантратов: на допинге было 10 человек, такое редко бывает

Лантратов: на допинге было 10 человек, такое редко бывает
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Вратарь сборной России Илья Лантратов высказался о проверке Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 10 футболистов национальной команды.

«10 человек на допинге сегодня было, много. Так не всегда — редко бывает.

Эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 10 октября, сборная России проводит открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе — мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии должны принять участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.

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