Лантратов: на допинге было 10 человек, такое редко бывает

Вратарь сборной России Илья Лантратов высказался о проверке Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 10 футболистов национальной команды.
«10 человек на допинге сегодня было, много. Так не всегда — редко бывает.
Эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали», — передаёт слова Лантратова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Сегодня, 10 октября, сборная России проводит открытую тренировку на московском стадионе «Динамо». В программе — мастер‑классы, фото- и автограф‑сессии, общение с игроками. В занятии должны принять участие юные футболисты из спортивных школ Курской и Белгородской областей.
Как сборная России играет при Карпине: