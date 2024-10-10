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Англия — Греция: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА 2024-2025

Англия — Греция: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА
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Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Англии и Греции. Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). Начало игры — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Александер-Арнольд, Люис, Райс, Стоунз, Сака, Беллигем, Фоден, Гордон, Колвилл, Палмер.

Греция: Влаходимос, Рота, Мавропанос, Кульеракис, Яннулис, Курбелис, Сиопис, Дзолис, Бакасетас, Масурас, Павлидис.

Греция занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Англия (6) находится на второй строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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