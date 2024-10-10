Гендиректор «Баварии» высказался о забастовке игроков из-за перегруженного календаря игр

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал заявления футболистов о забастовке из-за слишком плотного графика игр. Об этом он заявил на Генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов в Афинах.

«Неправильно угрожать нам забастовкой от людей, которые находятся на вершине с точки зрения доходов. Есть много других парней, которые не говорят об этом.

Если у нас есть команда, как у нас, с 16 или 18 игроками национальной команды, которые путешествуют по всему миру на различные национальные соревнования, то это приносит огромное количество затрат на время, которое им нужно на поездки. Им определённо тяжело выполнять свою работу, и мы должны заботиться об их благополучии», — приводит слова Дрезена BBC.

Напомним, многие футболисты высказали недовольство из-за увеличения количества матчей и повышенной нагрузки. Дискуссии длятся уже довольно долго, но со стартом нового сезона игроки задумались о забастовке. Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри одним из первых поднял эту тему в сентябре этого года.