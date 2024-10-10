Австрия — Казахстан: стартовые составы команд на матч Лиги наций УЕФА

Сегодня, 10 октября, в матче 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА встретятся сборные Австрии и Казахстана. Команды будут играть на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Начало игры — в 21:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Австрия: Шлагер, Прасс, Линхарт, Траунер, Пош, Зайвальд, Лаймер, Забитцер, Баумгартнер, Шмид, Адаму.

Казахстан: Шацкий, Касым, Алип, Астанов, Абикен, Вороговский, Зайнутдинов, Исламхан, Тагыберген, Чесноков, Жаксылыков.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: