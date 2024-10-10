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Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Трента в случае его перехода в «Реал»

Стало известно, кем «Ливерпуль» может заменить Трента в случае его перехода в «Реал»
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«Ливерпуль» рассматривает защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга, игрока «Монако» Вандерсона и футболиста «Фиорентины» Микаеля Кайоде в качестве замены для Трента Александер-Арнольда в случае его потенциального перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, на текущий момент переговоры между мерсисайдцами и 26-летним футболистом о пролонгации его трудового соглашения, заканчивающегося грядущим летом, зашли в тупик.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в связи с тяжёлой травмой правого защитника Даниэля Карвахаля «сливочные» рассматривают вариант с покупкой Александер-Арнольда в январе 2025 года. До этого мадридский клуб был намерен подождать, пока у английского футболиста истечёт контракт с «Ливерпулем».

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