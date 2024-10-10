Президент «ПСЖ» высказался о возможной забастовке игроков: кто жалуется, тот не играет

Президент «Пари Сен-Жермен» и председатель Ассоциации европейских клубов (ЕСА) Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможную забастовку футболистов из-за слишком плотного графика игр. Об этом он заявил во время Генеральной ассамблеи в Афинах. Он также рассказал, что к нему обращались некоторые клубы, разочарованные ограничением на двух игроков от страны, установленным ФИФА.

«Игроки и клубы, которые жалуются, не играют. Я получаю жалобы на то, что от каждой страны участвуют только два клуба. Некоторые хотят больше двух.

Календарь всегда был проблемой. Её нужно решать, когда все заинтересованные стороны сидят вместе, открыто и прозрачно, чтобы увидеть, что лучше для всех, а не только для одной стороны. Клубы финансируют экосистему, и зарплаты становятся всё выше и выше. Если у нас будут те же соревнования и те же доходы, это проблема», — приводит слова Аль-Хелаифи BBC.

Напомним, ранее стало известно, что многие футболисты высказали недовольство из увеличения количества матчей и повышенной нагрузки. Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри одним из первых поднял эту тему в сентябре 2024 года.