Вице-чемпион Европы Саутгейт заявил, что не будет тренировать как минимум год

Бывший главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, планирует ли он возглавить какую-либо команду в ближайшее время.

«Я точно не буду тренировать в следующем году. Уверен в этом. Мне нужно дать себе время для принятия правильных решений. Это важный шаг, для которого требуется время», — приводит слова Саутгейта журналист Фабрицио Романо со ссылкой на BBC.

54-летний специалист покинул должность главного тренера сборной Англии минувшим летом. Под руководством Саутгейта «три льва» дважды становились вице-чемпионами Европы (Евро-2020 и Евро-2024). Ранее в СМИ появлялась информация, что английский тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

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