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В «Пари НН» рассказали, не смутил ли их неудачный опыт Гончаренко в «Урале»

В «Пари НН» рассказали, не смутил ли их неудачный опыт Гончаренко в «Урале»
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, не смутил ли нижегородский клуб неудачный опыт Виктора Гончаренко в «Урале».

«Не смутил ли неудачный опыт в «Урале»? У каждого человека, который чем-то в жизни занимается, есть период подъёма, стагнации, падения и снова подъёма. Это зависит от множества обстоятельств – как внутренних, так и внешних. Поэтому на такого рода вещи нужно смотреть философски. Надо на берегу договариваться о тех ожиданиях, которые ты ждёшь, и надеешься, что они будут реализованы. Опыт Гончаренко с «Уралом» никого не смущал», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

9 октября «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. По итогам прошлого сезона екатеринбургский клуб вылетел из РПЛ.

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