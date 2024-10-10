Кассано рассказал, как Роналду отреагировал на критику итальянца в свой адрес

Бывший форвард сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано рассказал, как нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на критику итальянца в свой адрес.

«[Ранее] я сказал, что Роналдо — футболист №1, а Криштиану Роналду не входит даже в десятку лучших, потому что для меня качество игрока заключается в другом.

После этого я закончил свою работу и получил текстовое сообщение с испанского номера. В нём был список всех трофеев, голов и статистических данных.

Затем он прислал мне голосовое сообщение, в котором сказал: «Ты проявил неуважение ко мне. Не делай так больше. Ты забил всего 150 голов и выиграл только четыре трофея».

Тогда я ответил ему: «Дорогой Криштиану, послушай меня. Ты думаешь, что я проявил неуважение к тебе, но ты просто не нравишься мне как игрок. В чём проблема?»

Представляете, он не поленился отправить мне сообщение», — приводит слова Кассано Goal со ссылкой на подкаст BSMT.

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