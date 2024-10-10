Григорян — о ситуации Осинькина: неужели в нашем футболе справедливость восторжествовала?

Российский тренер Александр Григорян назвал решение оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов» торжеством справедливости.

«Нужно уметь сопротивляться, нужно уметь бороться за справедливость. Неужели в российском футболе справедливость восторжествовала? Ой ли? Не видел я такого.

Я рад, что она восторжествовала. Но я прекрасно понимаю, какая для этого была проделана подпольная работа», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.