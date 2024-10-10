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Григорян — о ситуации Осинькина: неужели в нашем футболе справедливость восторжествовала?

Григорян — о ситуации Осинькина: неужели в нашем футболе справедливость восторжествовала?
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Российский тренер Александр Григорян назвал решение оставить Игоря Осинькина на посту главного тренера самарских «Крыльев Советов» торжеством справедливости.

«Нужно уметь сопротивляться, нужно уметь бороться за справедливость. Неужели в российском футболе справедливость восторжествовала? Ой ли? Не видел я такого.

Я рад, что она восторжествовала. Но я прекрасно понимаю, какая для этого была проделана подпольная работа», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев Советов» может заменить Сергей Игнашевич. Однако в ситуацию вмешался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он провёл встречу с тренером и руководством клуба, по итогам которой было принято решение, что в команде не будет кадровых перестановок.

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