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Австрия — Казахстан: хозяева вышли вперёд

Австрия — Казахстан: хозяева вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Австрии и Казахстана. Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия).Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
1-й тайм
1 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'    

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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