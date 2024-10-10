Австрия — Казахстан: хозяева вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Австрии и Казахстана. Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия).Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 1:0.

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.