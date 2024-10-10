Анчелотти постепенно теряет влияние на игроков мадридского «Реала» — Sport.es

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти постепенно теряет влияние на раздевалку «сливочных». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, футболисты «Королевского клуба» на текущий момент больше сосредоточены на индивидуальной игре, чем на командной. Подчёркивается, что на Анчелотти оказывается огромное давление в связи с отсутствием ожидаемых результатов у клуба на старте сезона.

После девяти туров испанской Примеры «Реал» набрал 21 очко и занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на три очка. После двух туров общего этапа Лиги чемпионов «сливочные» заработали три очка и занимают 23-е место.

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