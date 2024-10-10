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«Барселона», «Реал» и «МЮ» проявляют интерес к 21-летнему защитнику «Бенфики»

«Барселона», «Реал» и «МЮ» проявляют интерес к 21-летнему защитнику «Бенфики»
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«Барселона», «Реал» и «Манчестер Юнайтед» проявляют заинтересованность в 21-летнем левом защитнике «Бенфики» Альваро Каррерасе. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, больше всего шансов приобрести испанского защитника есть у «красных дьяволов», поскольку минувшим летом Каррерас перешёл в «Бенфику» именно из «Манчестер Юнайтед». Однако в стане манкунианцев уже думают об активации пункта обратного выкупа, прописанного в контракте 21-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Каррерас принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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