«Только идиот не добьётся результата с их составом». Григорян — о Слишковиче в «Оренбурге»

Отечественный специалист Александр Григорян прокомментировал назначение Владимира Слишковича главным тренером в «Оренбург».

«Это человек думающий, контролирующий себя. Мотивированный максимально. Я уже говорил, что только идиот с таким составом, как у «Оренбурга», не добьётся результата. Минимального.

Вы поймите, это очень специфичная мышеловка. Дело даже не в искусственном поле. А вот сам этот антураж… Насколько эта клетка специфична там, в Оренбурге. Когда ты привыкаешь там играть, это колоссальное преимущество», — приводит слова Григоряна «Матч Премьер».

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии, который проработал в клубе с 2023 года. Владимир Слишкович был назначен на должность главного тренера «Оренбурга» 6 октября. Босниец известен по своей работе в московском «Спартаке».

Слишкович был частью тренерского штаба Гильермо Абаскаля, а после ухода испанца исполнял обязанности главного тренера красно-белых. «Оренбург» по состоянию на сегодняшний день занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков в 11 матчах.