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Виталий Кафанов — об Александре Селихове: он не смирился с ролью 2-го вратаря «Спартака»

Виталий Кафанов — об Александре Селихове: он не смирился с ролью 2-го вратаря «Спартака»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера «Спартака» Александра Селихова.

«Саша точно с ролью второго вратаря в «Спартаке» не смирился. Селихов по характеру — номер один. И человек номер один. Конечно, его эта ситуация не устраивает.

«Спартаку» повезло — у них два сильных первых номера. Сейчас так получилось, что играет Саша Максименко. Двоих невозможно поставить в ворота. Они знали, какую профессию выбирают, всё понимают. Однако если такая ситуация будет у Селихова продолжаться, он захочет куда-то уйти. Туда, где станет играть. Но это надо с самим Сашей говорить», — цитирует Кафанова издание «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне голкипер провел пять матчей за красно-белых, в которых пропустил четыре мяча.

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