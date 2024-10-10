Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Бельгия: хозяева остались в меньшинстве, чем сразу воспользовался Де Кёйпер

Италия — Бельгия: хозяева остались в меньшинстве, чем сразу воспользовался Де Кёйпер
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встречаются сборные Италии и Бельгии. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра началась в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу итальянцев.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1'     2:0 Ретеги – 24'     2:1 Де Кёйпер – 42'     2:2 Троссард – 61'    
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет

Лоренцо Пеллегрини на 41-й минуте оставил итальянцев вдесятером. Уже через минуту Максим Де Кёйпер сократил отставание бельгийцев в счёте.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android