Холанд сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Забив мяч в игре 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Словенией, проходящей в эти минуты, нападающий норвежской национальной команды Эрлинг Холанд сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории страны Йёргеном Юве — 33 гола.

24-летнему форварду понадобилось 36 матчей для достижения этого результата, Юве — 45 игр.

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В.

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