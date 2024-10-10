Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Холанд сравнялся по голам с лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии
Комментарии

Забив мяч в игре 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Словенией, проходящей в эти минуты, нападающий норвежской национальной команды Эрлинг Холанд сравнялся по количеству голов с лучшим бомбардиром в истории страны Йёргеном Юве — 33 гола.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 0
Словения
1:0 Холанд – 7'     2:0 Сёрлот – 52'     3:0 Холанд – 62'    

24-летнему форварду понадобилось 36 матчей для достижения этого результата, Юве — 45 игр.

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В.

Материалы по теме
Холанд прокомментировал своё грубое поведение в матче «Манчестер Сити» и «Арсенала»

Кукурелья спел песню про Холанда, празднуя победу Испании:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android