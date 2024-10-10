Ибрагимович встретится с игроками «Милана» после недавнего скандала в команде — FI

Советник «Милана» Златан Ибрагимович посетит тренировки команды во время паузы на матчи сборных, чтобы провести беседу с рядом игроков. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Ибрагимович намерен восстановить микроклимат в команде после проигранного матча 7-го тура Серии А «Фиорентине» со счётом 1:2, в котором ряд игроков нарушили установки тренера. Ожидается, что Златан также понаблюдает за работой главного тренера Паулу Фонсеки над улучшением командной игры.

Ранее сообщалось, что боссам «россонери», как и главному тренеру команды Паулу Фонсеке, не понравилось, что во время матча с «Фиорентиной» оба пенальти, назначенные в ворота «фиалок», исполнил не нападающий Кристиан Пулишич, ответственный за них. В результате решившие пробить 11-метровый удар защитник Тео Эрнандес и форвард Тэмми Абрахам не реализовали свои попытки.