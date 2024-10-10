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Веретенников о Федотове: в скором времени он может появиться у руля какой-то команды

Веретенников о Федотове: в скором времени он может появиться у руля какой-то команды
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Бывший тренер ФК «Кубань» Олег Веретенников рассказал об общении с бывшим главным наставником ЦСКА Владимиром Федотовым.

«Насколько я знаю, он совсем недавно был у дочери за границей. Я с ним не говорил про его работу, да как-то и не хочется это затрагивать. Думаю, в скором времени он может появиться у руля какой-то команды», — приводит слова Веретенникова издание Metaratings.ru.

Напомним, Владимир Федотов был отправлен в отставку по решению руководства клуба из-за итогов прошлого сезона. Его место занял Марко Николич. После ухода из ЦСКА Владимир Федотов подал иск в CAS из-за невыплаты положенной ему неустойки.

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