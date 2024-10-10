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Тренер сборной Норвегии заявил, что травмированный Эдегор далёк от выздоровления

Тренер сборной Норвегии заявил, что травмированный Эдегор далёк от выздоровления
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Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен ответил на вопрос о физическом состоянии атакующего полузащитника национальной команды и «Арсенала» Мартина Эдегора, получившего травму лодыжки во время матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Австрией (2:1), состоявшегося 9 сентября.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 2-й тур
09 сентября 2024, понедельник. 21:45 МСК
Норвегия
Окончен
2 : 1
Австрия
1:0 Хорне – 9'     1:1 Забитцер – 37'     2:1 Холанд – 80'    

«Есть большой прогресс в отношении восстановления от травмы, однако он [Эдегор] всё ещё далёк от того, чтобы принимать участие в матчах. Не думаю, что кто-то знает, когда Мартин вернётся на поле. Также не думаю, что он знает это сам», — приводит слова Сольбаккена Goal со ссылкой на Dagsavisen.

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