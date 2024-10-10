В «Пари НН» назвали цели команды на сезон после назначения Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал цели команды на сезон.

«Какие цели? Кто-то пишет в прессе, что «Пари НН» борется за выживание и для нас это основная задача, но это не так. Мы хотим, чтобы клуб стал полноценным середняком в турнирной таблице и чтобы наши футболисты показывали красивый футбол.

Красивый футбол — тот, который нравится болельщикам. Это когда людям хочется приходить на стадион. Неслучайно Гончаренко сказал в первом интервью, что ему важно привлекать болельщиков на стадион. В его руках — спортивный эффект, который он может с командой реализовать.

Какое место удовлетворит «Пари НН» по итогам сезона? Это простой вопрос, но на него сложно ответить. Давайте дождёмся конца сезона, а потом дадим оценку.

Для нас стыки по итогам этого сезона — нехороший результат», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

9 октября «Пари НН» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера команды.

Напомним, предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение.