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Англия — Греция: гости открыли счёт в матче на 49-й минуте

Англия — Греция: гости открыли счёт в матче на 49-й минуте
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В эти минуты идёт матч 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Англии и Греции. Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Англия
Окончен
1 : 2
Греция
0:1 Павлидис – 49'     1:1 Беллингем – 87'     1:2 Павлидис – 90+4'    

На 49-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис.

Греция занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Англия (6) находится на второй строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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