Англия — Греция: гости открыли счёт в матче на 49-й минуте

В эти минуты идёт матч 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Англии и Греции. Команды играют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис.

Греция занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Англия (6) находится на второй строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: