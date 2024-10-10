Фото: Карвахаль и Родри на костылях посетили игроков сборной Испании

Полузащитник Родри и защитник Дани Карвахаль, получившие тяжелые травмы, посетили футболистов сборной Испании.

Фото: Федерация футбола Испании

Напомним, в концовке матча мадридского «Реала» с «Вильярреалом» Карвахаль рухнул на газон и сразу закричал от боли после столкновения с вингером гостей Йереми Пино. Испанец не смог покинуть поле самостоятельно. Карвахалю диагностировали разрыв передней крестообразной связки, разрыв наружной коллатеральной связки и разрыв подколенного сухожилия на правой ноге.

Родри получил травму крестообразных связок в матче 5-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который закончился со счётом 2:2.