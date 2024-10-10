Австрия — Казахстан: Забитцер довёл счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Австрии и Казахстана. Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 3:0.

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда. На 54-й минуте удвоил преимущество Австрии защитник Филипп Линхарт. На 56-й минуте полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).