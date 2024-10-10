Италия — Бельгия: Троссард сравнял счёт на 61-й минуте матча
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В эти минуты в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встречаются сборные Италии и Бельгии. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра началась в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт в матче – 2:2.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1' 2:0 Ретеги – 24' 2:1 Де Кёйпер – 42' 2:2 Троссард – 61'
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет
На 61-й минуте гости усилиями Леандро Троссарда сравняли счёт в игре.
Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.
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