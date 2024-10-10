Италия — Бельгия: Троссард сравнял счёт на 61-й минуте матча

В эти минуты в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА встречаются сборные Италии и Бельгии. Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра началась в 21:45 мск. На момент выхода новости счёт в матче – 2:2.

На 61-й минуте гости усилиями Леандро Троссарда сравняли счёт в игре.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала шесть очков за два матча. Бельгия (3) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.