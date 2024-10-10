Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Украины Алиев отреагировал на своё появление в базе розыска МВД России

Экс-игрок сборной Украины Алиев отреагировал на своё появление в базе розыска МВД России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал новость, что Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило его в розыск.

«Мне вообще всё равно. Пусть ищут, я же нигде не прячусь. Я живу в Киеве, и они это прекрасно знают. Они даже фото моё выставили, где я совсем молоденький. Наверное, это всё, что они смогли найти», – приводит слова Алиева «Спорт-экспресс в Украине».

Ранее СК РФ обвинял Алиева в призывах к террористической деятельности по отношению к России. В частности, он размещал в соцсетях ролик, где призывал устроить хаос в Курской области для мирных жителей.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе киевского «Динамо» Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
МВД РФ объявило в розыск экс-футболиста сборной Украины Алиева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android