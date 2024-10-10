Экс-игрок сборной Украины Алиев отреагировал на своё появление в базе розыска МВД России

Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев прокомментировал новость, что Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД РФ) объявило его в розыск.

«Мне вообще всё равно. Пусть ищут, я же нигде не прячусь. Я живу в Киеве, и они это прекрасно знают. Они даже фото моё выставили, где я совсем молоденький. Наверное, это всё, что они смогли найти», – приводит слова Алиева «Спорт-экспресс в Украине».

Ранее СК РФ обвинял Алиева в призывах к террористической деятельности по отношению к России. В частности, он размещал в соцсетях ролик, где призывал устроить хаос в Курской области для мирных жителей.

Напомним, Алиев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го Александр вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе киевского «Динамо» Александр Алиев дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.