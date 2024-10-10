Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии

Оформив дубль в игре 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА со Словенией, проходящей в эти минуты, нападающий норвежской национальной команды Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром в истории своей страны, отметившись 34 голами в 36 матчах.

24-летний нападающий обогнал Йёргена Юве, который забил 33 гола за 45 игр.

Холанд дебютировал в составе норвежской национальной команды в сентябре 2019 года. После двух туров группового этапа Лиги наций УЕФА Норвегия набрала четыре очка и на текущий момент занимает первое место в квартете 3 Лиги В. В следующем туре скандинавская команда встретится с Австрией (13 октября).

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