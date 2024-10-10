Сборная Франции разгромила Израиль в матче Лиги наций УЕФА

Завершился матч 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Израиля и Франции. Команды играли на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На седьмой минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Эдуарду Камавинга. На 24-й минуте защитних сборной Израиля Омри Гандельман восстановил равновесие. На 28-й минуте полузащитник Кристофер Нкунку вывел Францию вперёд. На 87-й минуте хавбек Маттео Гендузи укрепил преимущество «трёхцветных». На 89-й минуте вингер Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

Франция занимает второе место в группе 2. Команда набрала шесть очков за три матча. Израиль (0) находится на четвёртой строчке.

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