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Израиль — Франция, результат матча 10 октября 2024, счет 4:1, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Франции разгромила Израиль в матче Лиги наций УЕФА
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Завершился матч 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Израиля и Франции. Команды играли на стадионе «Божик-Арена» в Будапеште (Венгрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Камавинга – 7'     1:1 Гандельман – 24'     1:2 Нкунку – 28'     1:3 Гендузи – 87'     1:4 Баркола – 89'    

На седьмой минуте счёт во встрече открыл полузащитник гостей Эдуарду Камавинга. На 24-й минуте защитних сборной Израиля Омри Гандельман восстановил равновесие. На 28-й минуте полузащитник Кристофер Нкунку вывел Францию вперёд. На 87-й минуте хавбек Маттео Гендузи укрепил преимущество «трёхцветных». На 89-й минуте вингер Брэдли Баркола довёл счёт до разгромного.

Франция занимает второе место в группе 2. Команда набрала шесть очков за три матча. Израиль (0) находится на четвёртой строчке.

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