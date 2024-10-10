Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Австрия — Казахстан: Зайдль забил четвёртый мяч хозяев

Австрия — Казахстан: Зайдль забил четвёртый мяч хозяев
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Австрии и Казахстана. Команды играют на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Игра началась в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт в игре — 4:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда. На 54-й минуте удвоил преимущество Австрии защитник Филипп Линхарт. На 56-й минуте полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте отличился австриец Маттиас Зайдль.

Австрия занимает третье место в группе 3. Команда набрала одно очко за два матча. Казахстан (1) находится на четвёртой строчке. На первом месте располагается Словения (4).

Материалы по теме
Казахстан Черчесова ничего не смог сделать с Австрией Рангника. Пропустили четыре. LIVE
Live
Казахстан Черчесова ничего не смог сделать с Австрией Рангника. Пропустили четыре. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android