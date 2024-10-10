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Италия — Бельгия. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Италия — Франция, результат матча 10 октября 2024, счет 2:2, Лига наций

Сборная Италии сыграла вничью Бельгией в Лиге наций, упустив преимущество в два мяча
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Завершился матч 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Италии и Бельгии. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Игра началась в 21:45 мск. Встреча закончилась ничейным результатом. Итоговый счёт — 2:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Италия
Окончен
2 : 2
Бельгия
1:0 Камбьязо – 1'     2:0 Ретеги – 24'     2:1 Де Кёйпер – 42'     2:2 Троссард – 61'    
Удаления: Пеллегрини – 40' / нет

В составе хозяев забили Андреа Камбьязо и Матео Ретеги. Гости ответили точными ударами Максима Де Кёйпера и Леандро Троссарда.

С 41-й минуты итальянцы играли в меньшинстве из-за удаления Лоренцо Пеллегрини.

Италия занимает первое место в группе 2. Команда набрала семь очков за два матча. Бельгия (4) находится на третьей строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

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