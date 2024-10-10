Сборная Греции обыграла Англию на последних минутах матча Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 2 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Англии и Греции. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреа Коломбо (Италия). Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 49-й минуте счёт во встрече открыл нападающий сборной Греции Вангелис Павлидис. На 83-й минуте второй гол Павлидиса был отменён после просмотра VAR. На 88-й минуте полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сравнял счёт во встрече. На 90+4-й минуте Павлидис забил победный гол гостей.

Греция занимает первое место в группе 2. Команда набрала девять очков за три матча. Англия (6) находится на второй строчке.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: