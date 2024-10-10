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Австрия — Казахстан, результат матча 10 октября 2024, счёт 4:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Казахстан с Черчесовым разгромно проиграл Австрии в матче Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Австрия разгромила соперника со счётом 4:0.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда. На 54-й минуте удвоил преимущество Австрии защитник Филипп Линхарт. На 56-й минуте полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте отличился австриец Маттиас Зайдль.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.

Турнирная таблица Лиги наций
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