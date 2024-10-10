Казахстан с Черчесовым разгромно проиграл Австрии в матче Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Австрии и Казахстана. Команды играли на стадионе «Райффайзен-Арена» в Линце (Австрия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Доном Робертсоном (Шотландия). Австрия разгромила соперника со счётом 4:0.

На 10-й минуте отличился австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер с передачи Николаса Зайвальда. На 54-й минуте удвоил преимущество Австрии защитник Филипп Линхарт. На 56-й минуте полузащитник сборной Австрии Марсель Забитцер довёл счёт до разгромного. На 79-й минуте отличился австриец Маттиас Зайдль.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли национальную команду Хорватии со счётом 0:0, 5:4 пен.