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Фарерские острова — Армения, результат матча 10 октября 2024, счет 2:2, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Армении не смогла обыграть Фарерские острова в матче Лиги наций
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Завершился матч 3-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Фарерских островов и Армении. Команды играли на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Игра закончилась со счётом 2:2.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 4. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Фарерские острова
Окончен
2 : 2
Армения
1:0 Беньяминсен – 37'     1:1 Селараян – 44'     2:1 Бьярталид – 85'     2:2 Манвелян – 90+3'    

На 37-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Янн Беньяминсен. На 44-й минуте нападающий Лукас Селараян восстановил равновесие. На 85-й минуте полузащитник Йоаннес Бьярталид вывел хозяев вперёд. Гол хавбека Гора Манвеляна на 90+3-й минуте позволил сборной Армении избежать поражения в игре.

Армения занимает второе место в группе 4. Команда набрала четыре очка за три матча. Фарерские острова (2) находятся на четвёртой строчке.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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