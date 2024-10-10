Сборная Армении не смогла обыграть Фарерские острова в матче Лиги наций

Завершился матч 3-го тура группы 4 Лиги С Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Фарерских островов и Армении. Команды играли на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Деревинским. Игра закончилась со счётом 2:2.

На 37-й минуте счёт во встрече открыл защитник хозяев Янн Беньяминсен. На 44-й минуте нападающий Лукас Селараян восстановил равновесие. На 85-й минуте полузащитник Йоаннес Бьярталид вывел хозяев вперёд. Гол хавбека Гора Манвеляна на 90+3-й минуте позволил сборной Армении избежать поражения в игре.

Армения занимает второе место в группе 4. Команда набрала четыре очка за три матча. Фарерские острова (2) находятся на четвёртой строчке.

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