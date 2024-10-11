Юрий Горшков отреагировал на отмену товарищеского матча России с Пакистаном

Защитник национальной команды России Юрий Горшков прокомментировал открытую тренировку сборной, а также отмену товарищеского матча с Пакистаном.

«Тренировка прошла хорошо, было прикольно. Интересный опыт. Расстроился ли, что матч с Пакистаном не состоялся? Ну, немножко, да. Хотелось поиграть. Какого соперника выбрал бы для сборной? Не мне выбирать — сыграем, с кем скажут», — приводит слова Горшкова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что команда России может сыграть со сборной Пакистана, затем главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что команда может провести матч «с людьми из Пакистана». Впоследствии РФС заявил, что сборная не будет играть товарищеский матч в ближайшее окно.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.