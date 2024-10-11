Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адама Траоре: после матча с «Сити» Гвардиола дал мне совет, как лучше использовать моменты

Адама Траоре: после матча с «Сити» Гвардиола дал мне совет, как лучше использовать моменты
Комментарии

Крайний нападающий «Фулхэма» Адама Траоре рассказал, о чём он общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после очного матча команд в 7-м туре АПЛ (3:2).

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 26'     1:1 Ковачич – 32'     2:1 Ковачич – 47'     3:1 Доку – 82'     3:2 Мунис – 88'    

«Я знаю его несколько лет, но подобное всегда ценится. Без сомнения, он лучший тренер в мире. После матча Гвардиола подошёл ко мне и сказал, что игра была хорошей. Также он дал мне несколько советов, как лучше можно было использовать моменты, которые возникли у меня во встрече. Пеп всегда дружелюбен», — приводит слова Траоре Goal со ссылкой на El Larguero.

После семи туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 11 очков и занимает восьмое место.

Материалы по теме
Хосеп Гвардиола — об Эдерсоне: не могу представить наш успех без него

Гвардиола расплакался на вопросе об уходе Клоппа:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android