Адама Траоре: после матча с «Сити» Гвардиола дал мне совет, как лучше использовать моменты

Крайний нападающий «Фулхэма» Адама Траоре рассказал, о чём он общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после очного матча команд в 7-м туре АПЛ (3:2).

«Я знаю его несколько лет, но подобное всегда ценится. Без сомнения, он лучший тренер в мире. После матча Гвардиола подошёл ко мне и сказал, что игра была хорошей. Также он дал мне несколько советов, как лучше можно было использовать моменты, которые возникли у меня во встрече. Пеп всегда дружелюбен», — приводит слова Траоре Goal со ссылкой на El Larguero.

После семи туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 11 очков и занимает восьмое место.

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