Адама Траоре: после матча с «Сити» Гвардиола дал мне совет, как лучше использовать моменты
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Крайний нападающий «Фулхэма» Адама Траоре рассказал, о чём он общался с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой после очного матча команд в 7-м туре АПЛ (3:2).
Англия — Премьер-лига . 7-й тур
05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
0:1 Перейра – 26' 1:1 Ковачич – 32' 2:1 Ковачич – 47' 3:1 Доку – 82' 3:2 Мунис – 88'
«Я знаю его несколько лет, но подобное всегда ценится. Без сомнения, он лучший тренер в мире. После матча Гвардиола подошёл ко мне и сказал, что игра была хорошей. Также он дал мне несколько советов, как лучше можно было использовать моменты, которые возникли у меня во встрече. Пеп всегда дружелюбен», — приводит слова Траоре Goal со ссылкой на El Larguero.
После семи туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 11 очков и занимает восьмое место.
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